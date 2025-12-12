Galatasaray'da Umut Çakır dönemi sona erdi!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Umut Çakır ile yollar ayrıldı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2022-2023 sezonundan itibaren Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü olarak görev yapan Umut Çakır'a bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



