Kubilayhan Yücel: 'Vasat bir oyun'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, karşılaşmada kötü performans sergilediklerini ifade etti.



Boluspor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Yücel, "Vasat bir oyun ortaya koyduk. Ne kadar dirensek de rakip bizden daha güçlüydü. İkinci yarıya biraz daha mücadeleci bir ekiple çıktık. Daha çok koştular, mücadele ettiler." değerlendirmesinde bulundu.



