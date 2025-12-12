12 Aralık
Beşiktaş'tan Taylan Bulut yalanlaması!

Beşiktaş, Taylan Bulut ile ilgili çıkan ayrılık haberlerini yalanladı.

Beşiktaş'tan Taylan Bulut yalanlaması!
Beşiktaş, Taylan Bulut ile ilgili çıkan ayrılık haberlerini yalanladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Taylan Bulut'un babasının Başkanımız Serdal Adalı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Bulut'un babasının bu görüşme sırasında futbolcumuzun mutsuz olduğunu ve Almanya'ya dönmek istediğini ifade ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada yer bulan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır.


Taraftarlarımızdan transfer dönemi öncesinde kasıtlı olarak masa başında hazırlanan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

BİR ADIM GERİDEN

Kartal Yiğit'in haberine göre, takımda yeterince süre bulamayan Taylan Bulut, takımdaki durumu yüzünden duyduğu rahatsızlık sonrası devreye ailesini soktu.

Taylan Bulut'un babası, başkan Serdal Adalı ile görüştü ve ayrılık için anlayış göstermelerini istedi.

Bu sezon Beşiktaş'ta 186 dakika forma giyen 19 yaşındaki sağ bek, gol veya asist katkısında bulunmadı. Taylan, sezon başında Beşiktaş'a Schalke 04'ten 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
