12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
0-114'
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci yanıtı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile ilgili transfer iddialarını yalanladı.

12 Aralık 2025 14:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, son günlerde yeniden gündeme gelen İrfan Can Kahveci iddialarına net bir yanıt verdi.

Şalpazarı'ndaki temaslarının ardından Beşikdüzü ilçesini ziyaret eden Başkan Doğan, Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem'in makam odasında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

"NET CEVAP: HAYIR"


Ziyaret sırasında Beşikdüzü'nden bir muhtar, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor'a transfer edilip edilmeyeceğini sordu. Başkan Doğan ise soruya hiç tereddüt etmeden, tek kelimelik net bir yanıt verdi:

"Hayır."

Bu açıklamayla birlikte bordo-mavili camiada son günlerde sıkça dolaşan transfer iddiaları da resmen noktalanmış oldu. [61Saat]

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
