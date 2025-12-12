Dursun Özbek: 'Yasin Kol'a neden ceza vermedin?'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe ile oynadıkları derbinin hakemi Yasin Kol ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.
"BİZ TAKIM AYRIMI YAPMIYORUZ!"
Fenerbahçe derbisi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaptıkları görüşme ile ilgili konuşan Dursun Özbek "Videoyu izlettik, videoyla ilgili Sayın Başkanın, 'O maçta Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş' diye açıklama yaptı. Yahu biz sizden adaleti isterken ve uygulamanın eşitlik ilkesini isterken takım ayrımı yapmıyoruz. İster Galatasaray ister Beşiktaş ister Fenerbahçe olsun, uygulamada hak yeme varsa bunun arkasından cezanın gelmesi lazım. Sen bunu getirip 'ceza verecektik', duyumları söylüyorum, 'siz geldiniz cezayı vermekten vazgeçtik'. Böyle bir adalet anlayışı, uygulama olabilir mi ya!" dedi.
"SEBEP OLAN KİŞİ CEZA ALMALIDIR"
Açıklamalarına devam eden Dursun Özbek "Pozisyonları incelerken bize bir şey demediler. Mikrofon karşısına geçince Fenerbahçe'nin hakkı yendi diye açıklama yapıyor. İster Fenerbahçe'nin ister Galatasaray'ın hakkı yenmiş olsun, bu haksızlığa sebep olan kişinin ceza alması gerekirdi." şeklinde konuştu.
"YASİN KOL'A NEDEN CEZA VERMEDİN?"
"TFF İle toplantınızda 'Fenerbahçe'nin hakkı yendi' dendi mi? Yasin Kol bir daha Galatasaray maçlarında olmalı mı? Düdük asmalı dediniz mi?" sorusunu yanıtlayan Dursun Özbek "TFF'deki toplantıda 8 dakikalık sunum hazırladık, pozisyonları içeren. TFF yetkililerine izlettik, başkan da oradaydı. Orada Fenerbahçe'nin hakkı yendi yenmedi öyle bir şey konuşulmadı. Pozisyonlar üzerinde konuştuk, o öyle olmadı bu böyle olmadı, konuştuk. Bilahare yaptığı basın toplantısında başkan, 'orada aslında sonuca tesir edecek husus yok, Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir' diyor. Bu manada bir açıklama yapıyor. Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak için illaki penaltı pozisyonu olması gerekmez, sonuca etki edecek diyor. Bu bir. İkincisi, Kendisinin ifadesiyle 'Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir' diyor. Peki sen öyle yorumladın, futbol bilginle öyle yorumladın. Her iki halde de gerek Fenerbahçe'nin gerek Galatasaray'ın hakkı yendiyse ceza verilmesi gerekmez mi! Niye vermedin!" ifadelerini kullandı.
"MUHATABI TFF'DİR!"
Dursun Özbek ayrıca "Yasin Kol'un muhatabı TFF'dir. Adalet terazisini tutuyorsanız, bunun üstünden geçmeniz lazım. Bir düşünün." dedi.
"BİZ TAKIM AYRIMI YAPMIYORUZ!"
Fenerbahçe derbisi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaptıkları görüşme ile ilgili konuşan Dursun Özbek "Videoyu izlettik, videoyla ilgili Sayın Başkanın, 'O maçta Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş' diye açıklama yaptı. Yahu biz sizden adaleti isterken ve uygulamanın eşitlik ilkesini isterken takım ayrımı yapmıyoruz. İster Galatasaray ister Beşiktaş ister Fenerbahçe olsun, uygulamada hak yeme varsa bunun arkasından cezanın gelmesi lazım. Sen bunu getirip 'ceza verecektik', duyumları söylüyorum, 'siz geldiniz cezayı vermekten vazgeçtik'. Böyle bir adalet anlayışı, uygulama olabilir mi ya!" dedi.
"SEBEP OLAN KİŞİ CEZA ALMALIDIR"
Açıklamalarına devam eden Dursun Özbek "Pozisyonları incelerken bize bir şey demediler. Mikrofon karşısına geçince Fenerbahçe'nin hakkı yendi diye açıklama yapıyor. İster Fenerbahçe'nin ister Galatasaray'ın hakkı yenmiş olsun, bu haksızlığa sebep olan kişinin ceza alması gerekirdi." şeklinde konuştu.
"YASİN KOL'A NEDEN CEZA VERMEDİN?"
"TFF İle toplantınızda 'Fenerbahçe'nin hakkı yendi' dendi mi? Yasin Kol bir daha Galatasaray maçlarında olmalı mı? Düdük asmalı dediniz mi?" sorusunu yanıtlayan Dursun Özbek "TFF'deki toplantıda 8 dakikalık sunum hazırladık, pozisyonları içeren. TFF yetkililerine izlettik, başkan da oradaydı. Orada Fenerbahçe'nin hakkı yendi yenmedi öyle bir şey konuşulmadı. Pozisyonlar üzerinde konuştuk, o öyle olmadı bu böyle olmadı, konuştuk. Bilahare yaptığı basın toplantısında başkan, 'orada aslında sonuca tesir edecek husus yok, Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir' diyor. Bu manada bir açıklama yapıyor. Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak için illaki penaltı pozisyonu olması gerekmez, sonuca etki edecek diyor. Bu bir. İkincisi, Kendisinin ifadesiyle 'Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir' diyor. Peki sen öyle yorumladın, futbol bilginle öyle yorumladın. Her iki halde de gerek Fenerbahçe'nin gerek Galatasaray'ın hakkı yendiyse ceza verilmesi gerekmez mi! Niye vermedin!" ifadelerini kullandı.
"MUHATABI TFF'DİR!"
Dursun Özbek ayrıca "Yasin Kol'un muhatabı TFF'dir. Adalet terazisini tutuyorsanız, bunun üstünden geçmeniz lazım. Bir düşünün." dedi.