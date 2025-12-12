12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
14:30
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

CP3, Clippers sonrası yeni opsiyonları için "açık fikirli"

Los Angeles Clippers'ın kendisiyle yolları ayırma kararı almasının ardından Chris Paul'ün kariyerinin son durağına dair yaklaşımında değişiklik olduğu bildirildi.

calendar 12 Aralık 2025 12:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
CP3, Clippers sonrası yeni opsiyonları için 'açık fikirli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Clippers'ın kendisiyle yolları ayırma kararı almasının ardından Chris Paul'ün kariyerinin son durağına dair yaklaşımında değişiklik olduğu bildirildi.

Ailesinin Los Angeles'ta bulunmasını öncelik olarak gören tecrübeli oyun kurucu, artık seçeneklerini genişletmiş durumda.

NBA muhabiri Marc Stein'e göre Paul, Clippers'tan ayrılığının ardından yeni adresi konusunda "açık fikirli" bir tutum benimsiyor. Stein, Substack yazısında, "Paul'ün artık son kariyer bölümünü, Clippers'taki ikinci döneminden çok daha mutlu bir şekilde tamamlayabileceği bir yer aradığı ve bu konuda açık fikirli olduğu söyleniyor," ifadelerini kullandı.


40 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yaz Clippers'a dönme kararını hem kariyerinin son yılında eski takımıyla birleşme isteği hem de ailesine yakın olma amacıyla almıştı.

Paul, 3,6 milyon dolarlık bir yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından önümüzdeki Pazartesi günü itibarıyla takas edilebilir hale gelecek. Clippers yönetiminin, Paul'ün kariyerine saygı göstererek kendisine uygun bir takım bulma konusunda iş birliğine açık olduğu belirtiliyor.

Bu sezon sınırlı süreler alan Chris Paul, 14,3 dakikada 2,9 sayı ve 3,3 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.