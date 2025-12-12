Los Angeles Clippers'ın kendisiyle yolları ayırma kararı almasının ardından Chris Paul'ün kariyerinin son durağına dair yaklaşımında değişiklik olduğu bildirildi.Ailesinin Los Angeles'ta bulunmasını öncelik olarak gören tecrübeli oyun kurucu, artık seçeneklerini genişletmiş durumda.NBA muhabiri Marc Stein'e göre Paul, Clippers'tan ayrılığının ardından yeni adresi konusunda "açık fikirli" bir tutum benimsiyor. Stein, Substack yazısında, "Paul'ün artık son kariyer bölümünü, Clippers'taki ikinci döneminden çok daha mutlu bir şekilde tamamlayabileceği bir yer aradığı ve bu konuda açık fikirli olduğu söyleniyor," ifadelerini kullandı.40 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yaz Clippers'a dönme kararını hem kariyerinin son yılında eski takımıyla birleşme isteği hem de ailesine yakın olma amacıyla almıştı.Paul, 3,6 milyon dolarlık bir yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından önümüzdeki Pazartesi günü itibarıyla takas edilebilir hale gelecek. Clippers yönetiminin, Paul'ün kariyerine saygı göstererek kendisine uygun bir takım bulma konusunda iş birliğine açık olduğu belirtiliyor.Bu sezon sınırlı süreler alan Chris Paul, 14,3 dakikada 2,9 sayı ve 3,3 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.