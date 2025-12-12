Cemil Tugay'dan Göztepe ve Karşıyaka ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin en köklü spor kulüplerinden Göztepe ve Karşıyaka'yı ziyaret etti. Futbolda Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'ye yıllardır hayata geçirilmesi planlanan akademi tesisleri konusunda destek veren Tugay, 3'üncü Lig'den kurtulmaya çalışan Karşıyaka'nın yeni stadyum hayalinin 3 yıl içinde gerçekleşeceğini söyledi.Cemil Tugay'ın Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'ndaki kulüp merkezinde gerçekleşen ziyaretine Onursal Başkan Mehmet Sepil ve CEO Kerem Ertan katılıp, kulübün mevcut projeleri, geleceğe yönelik hedefleri ve İzmir sporunun gelişimine yönelik iş birliği imkanlarını aktardılar.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ziyarette,dedi.Tugay,dedi.diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemal Tugay, Karşıyaka'nın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Aygün Cicibaş, Eski Başkan Azat Yeşil, futbol şube yönetimi ve yeşil-kırmızılı futbol takımıyla bir araya geldi. Yönetimle Zübeyde Hanım Stadyumu adını alacak, Yalı'daki 10 yıl önce yıkılan Eski İlçe Stadı arazisine yapılacak yeni statla ilgili görüşen Tugay, stadın 2–3 ay içerisinde temelinin atılacağını ve kendi görev süresi içinde tamamlanacağını beyan etti.Cemil Tugay ziyaretin ardından,dedi.Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş ise,açıklamasını yaptı.