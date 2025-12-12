ABB FOMGET, Fenerbahçe'yi yenip yeniden zirveye çıkmak istiyor

ABB FOMGET Teknik Direktörü Ali Eraslan, ligde oynayacakları Fenerbahçe maçı ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.FOMGET'te morallerin yerinde olduğunu anlatan Ali Eraslan, "ifadelerini kullandı.Rakiplerinin lider konumda olduğunu hatırlatan Eraslan, şunları kaydetti:Ali Eraslan, ligdeki rekabetin arttığına dikkati çekerek özellikle 4 takım arasında ciddi bir şampiyonluk yarışının bulunduğunu söyledi.Eraslan,diyen Eraslan,değerlendirmesinde bulundu.Ankara halkının desteğine ihtiyaçları olduğunu aktaran Eraslan, sözlerini şöyle tamamladı:ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe arsaVev'i konuk edecek.Son şampiyon ABB FOMGET, 26 puanla 4'üncü sırada, Fenerbahçe arsaVev ise 33 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.