Memphis Grizzlies'in genç pivotu Zach Edey, sol ayak bileğinde tespit edilen stres reaksiyonu nedeniyle en az dört hafta sahalardan uzak kalacak.Edey'nin durumu, oyuncunun menajeri Mark Bartelstein tarafından ESPN'den Shams Charania'ya doğrulandı. Grizzlies sağlık ekibinin oyuncuyu dört hafta sonra yeniden değerlendirmeyi planladığı belirtildi.Bartelstein, sürecin Edey'nin uzun vadeli sağlığını korumaya yönelik planlandığını vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Menajer ayrıca bu kararın ardından hem kısa hem de uzun vadeli sağlık beklentilerinin son derece olumlu olduğunu belirterek,dedi.NBA'de ikinci sezonunu geçiren 2.24'lük uzun oyuncu, bu sezon çıktığı 11 maçta 13,6 sayı ve 11,1 ribaund ortalamaları yakaladı. Edey, özellikle son altı maçında performansını daha da yukarı çekerek 16,5 sayı, 14 ribaund ve 2,2 blok ortalamalarıyla dikkat çekti.Memphis Grizzlies ise sezona dalgalı bir başlangıç yapmasına rağmen son dönemde form tutmuş durumda. 11 galibiyet ve 13 mağlubiyetle yoluna devam eden Memphis, son dokuz maçının yedisini kazanarak çıkışa geçti.