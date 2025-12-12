12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
14:30
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Zach Edey, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Memphis Grizzlies'in genç pivotu Zach Edey, sol ayak bileğinde tespit edilen stres reaksiyonu nedeniyle en az dört hafta sahalardan uzak kalacak.

calendar 12 Aralık 2025 12:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Zach Edey, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Memphis Grizzlies'in genç pivotu Zach Edey, sol ayak bileğinde tespit edilen stres reaksiyonu nedeniyle en az dört hafta sahalardan uzak kalacak.

Edey'nin durumu, oyuncunun menajeri Mark Bartelstein tarafından ESPN'den Shams Charania'ya doğrulandı. Grizzlies sağlık ekibinin oyuncuyu dört hafta sonra yeniden değerlendirmeyi planladığı belirtildi.

Bartelstein, sürecin Edey'nin uzun vadeli sağlığını korumaya yönelik planlandığını vurgulayarak, "Bu, Grizzlies ve tıbbi uzmanlarla yapılan görüşmeler sonucunda Zach'in uzun vadeli sağlığını optimize etmeye yönelik bir yönetim planıdır," ifadelerini kullandı.


Menajer ayrıca bu kararın ardından hem kısa hem de uzun vadeli sağlık beklentilerinin son derece olumlu olduğunu belirterek, "Bu adımın ardından Zach için hem kısa hem de uzun vadeli prognoz mükemmel," dedi.

NBA'de ikinci sezonunu geçiren 2.24'lük uzun oyuncu, bu sezon çıktığı 11 maçta 13,6 sayı ve 11,1 ribaund ortalamaları yakaladı. Edey, özellikle son altı maçında performansını daha da yukarı çekerek 16,5 sayı, 14 ribaund ve 2,2 blok ortalamalarıyla dikkat çekti.

Memphis Grizzlies ise sezona dalgalı bir başlangıç yapmasına rağmen son dönemde form tutmuş durumda. 11 galibiyet ve 13 mağlubiyetle yoluna devam eden Memphis, son dokuz maçının yedisini kazanarak çıkışa geçti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.