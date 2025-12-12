Serikspor, 1. Lig'de Manisa FK'yi Balıkesir'de konuk ediyor

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK'yi sahasındaki tadilat nedeniyle 13 Aralık Cumartesi günü Balıkesir'de konuk edecek.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Hakan Ülker yönetecek.
Son çalışmasını Balıkesir'de yapmayı planlayan Sinan Paşalı yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, tesislerinden ayrıldı.
Antalya temsilcisi, ligde 25 puanla 9'uncu, Manisa ekibi ise 16 puanla 17'nci sırada yer alıyor.
