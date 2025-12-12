12 Aralık
Giannis'in takas tercihleri arasında "Lakers var" iddiaları!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun olası bir takas senaryosunda ilk tercihinin New York Knicks olduğu konuşulurken, yıldız oyuncunun güçlü bir ikinci seçeneğinin daha bulunduğu öne sürüldü.

calendar 12 Aralık 2025 12:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
The Ringer yazarı Howard Beck'e göre, Giannis'in Knicks'e gidememesi durumunda ciddi şekilde ilgilendiği takım Miami Heat.

Beck, The Zach Lowe Show programında yaptığı açıklamada, "Giannis üzerine çalışırken ve lig çevresindeki insanlarla konuşurken, New York'tan sonra Giannis'in gerçekten gitmek isteyeceği yerin Miami olduğu bana söylendi," ifadelerini kullandı.


Ancak Beck, Antetokounmpo'nun kişisel tercihlerinin tek başına belirleyici olmayacağını da vurguladı. "Giannis'in nereye gitmek istediği bu işin sadece bir parçası ve tek başına sonucu belirlemez. Asıl mesele Bucks'ın karşılığında ne alabileceği. Yine de Heat'in bir yol bulması beni şaşırtmaz," dedi.

Miami'nin elini güçlendiren önemli faktörlerden biri, Antetokounmpo ile Heat'in yıldız uzunu Bam Adebayo'nun aynı menajerle, Octagon'dan Alex Saratsis ile çalışıyor olması.

Miami ile Giannis arasındaki bağ ilk kez kurulmuş değil. Daha önce NBA muhabiri Jake Fischer, Antetokounmpo'nun 2020 yılında Luka Doncic ile Dallas'ta birleşmeyi ya da Miami Heat'e katılmayı düşündüğünü rapor etmişti.

Buna rağmen Knicks, hâlâ Antetokounmpo ile en sık anılan takım konumunda. ESPN'den Shams Charania'ya göre Bucks ve Knicks, geçtiğimiz yaz döneminde olası bir takası dahi masaya yatırdı, ancak görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmadı.

Öte yandan Los Angeles Lakers taraftarlarının Giannis'i sarı-mor forma içinde görme hayali ise şu an için oldukça uzak görünüyor. Jovan Buha'nın aktardığına göre Lakers'ın şansı, ancak Antetokounmpo'nun bu sezon takas edilmemesi ve Milwaukee'de yeterince uzun süre kalması ya da bizzat Lakers'a gitmek için baskı yapması durumunda artabilir.

Tüm bu spekülasyonlara rağmen, ClutchPoints'ten Brett Siegel'e göre Bucks yönetimi şu an franchise oyuncusu hakkında hiçbir takas görüşmesi yapmıyor ve Antetokounmpo'nun geleceğiyle ilgili resmi bir müzakere bulunmuyor.

Bu sezon 54,1 milyon dolar kazanan Giannis'in, 2027–28 sezonu için 62,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesinde takası engelleyici bir madde yer almıyor. Sağ baldırındaki sakatlık öncesinde ise 28,9 sayı, 10,1 ribaund ve 6,1 asist ortalamaları yakalamıştı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.