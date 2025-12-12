Beşiktaş'ta Rafa Silva dikkat çekti!

Beşiktaş, ligde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlılarda geçen hafta antrenmanlara geri dönen Rafa Silva'nın antrenmandaki maskeli görüntüsü dikkat çekti.
Beşiktaş'ta antrenmanlara geri dönen Portekizli futbolcu, Gaziantep FK ile oynanan maçın kadrosuna alınmamıştı. Sergen Yalçın, bu hafta Trabzonspor maçında eksiklerin de etkisiyle Rafa Silva'yı kadroya almayı planlıyor.
