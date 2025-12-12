12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Luka Modric'ten transfer itirafı!

Milan forması giyen Luka Modric, İtalyan ekibindeki günleriyle ilgili konuştu. Modric, küçüklüğünden bu yana Milan taraftarı olduğunu ancak İtalyan ekibine transferinin beklemediği bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.

calendar 12 Aralık 2025 15:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan forması giyen Luka Modric, La Gazzetta dello Sport'ta açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY İYİ GİDİYOR"

İtalyan ekibindeki dönemini anlatan 40 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, "Fiziksel ve zihinsel olarak kendimi iyi hissediyorum. Yaptığım işi seviyorum, eğleniyorum. Böyle devam etmek istiyorum. Her şey umduğum gibi gidiyor." dedi.

Milan'da şu ana kadar iyi iş çıkardıklarını söyleyen Modric, "Hedefimiz, şampiyon olmak için mücadele eden birçok takım olmasına rağmen böyle devam etmek. Zor ama güvenle ilerliyoruz." diye konuştu.

"TADINI ÇIKARIYORUM"


Milan'ın kendisi için İtalya'daki en büyük kulüp olduğunu söyleyen Modric, "Milano'da geçirdiğim her günün ve Milan forması giydiğim her anın tadını çıkarıyorum." sözlerini sarf etti.

"HAYALİM GERÇEKLEŞTİ"

İtalyan ekibine transferiyle ilgili de konuşan Modric, "Real Madrid'de oynadığım dönemde Milan'a gelebileceğimi hiç düşünmemiştim ama hayatta bazen en beklemediğiniz anda bazı şeyler olur. Küçüklüğümden bu yana Milan taraftarı olduğum için benim adıma bir hayal gerçekleşti." diye konuştu.

Milan forması altında şu ana kadar 16 maçta süre bulan Hırvat futbolcu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
