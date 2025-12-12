Luka Modric'ten transfer itirafı!

Milan forması giyen Luka Modric, La Gazzetta dello Sport'ta açıklamalarda bulundu.İtalyan ekibindeki dönemini anlatan 40 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu,dedi.Milan'da şu ana kadar iyi iş çıkardıklarını söyleyen Modric," diye konuştu.Milan'ın kendisi için İtalya'daki en büyük kulüp olduğunu söyleyen Modric, "sözlerini sarf etti.İtalyan ekibine transferiyle ilgili de konuşan Modric,diye konuştu.Milan forması altında şu ana kadar 16 maçta süre bulan Hırvat futbolcu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.