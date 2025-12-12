Luka Modric'ten transfer itirafı!

Milan forması giyen Luka Modric, La Gazzetta dello Sport'ta açıklamalarda bulundu.
"HER ŞEY İYİ GİDİYOR"
İtalyan ekibindeki dönemini anlatan 40 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, "Fiziksel ve zihinsel olarak kendimi iyi hissediyorum. Yaptığım işi seviyorum, eğleniyorum. Böyle devam etmek istiyorum. Her şey umduğum gibi gidiyor." dedi.
Milan'da şu ana kadar iyi iş çıkardıklarını söyleyen Modric, "Hedefimiz, şampiyon olmak için mücadele eden birçok takım olmasına rağmen böyle devam etmek. Zor ama güvenle ilerliyoruz." diye konuştu.
"TADINI ÇIKARIYORUM"
Milan'ın kendisi için İtalya'daki en büyük kulüp olduğunu söyleyen Modric, "Milano'da geçirdiğim her günün ve Milan forması giydiğim her anın tadını çıkarıyorum." sözlerini sarf etti.
"HAYALİM GERÇEKLEŞTİ"
İtalyan ekibine transferiyle ilgili de konuşan Modric, "Real Madrid'de oynadığım dönemde Milan'a gelebileceğimi hiç düşünmemiştim ama hayatta bazen en beklemediğiniz anda bazı şeyler olur. Küçüklüğümden bu yana Milan taraftarı olduğum için benim adıma bir hayal gerçekleşti." diye konuştu.
Milan forması altında şu ana kadar 16 maçta süre bulan Hırvat futbolcu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
