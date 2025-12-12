19 yaşındaki milli muaythai sporcusu, başarılarıyla göz kamaştırıyor

2019'da Erzincan'da düzenlenen Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda 5'inci olan Utku Mete, sonrasında birçok ulusal ve uluslararası yarışmada dereceler elde etti.İlk büyük başarısını 2023'te Gençler Avrupa Şampiyonası'nda kazanan Utku Mete, bu organizasyonda gümüş madalya aldı.Bu yıl mayıs ayında Antalya'da düzenlenen Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüne çıkan Utku Mete, Süper Lig müsabakalarında da birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu.Yunanistan'da 17-25 Kasım'da düzenlenen Büyükler Elit Avrupa Şampiyonası'nda da birinciliği kimseye kaptırmayan Utku Mete, aynı yıl içerisinde iki uluslararası organizasyondan altın madalyayla dönme başarısı gösterdi.Milli sporcu Utku Mete Yağcı, ilk 3 yıl amatör olarak yaptığı sporu 6 yıldır haftada çift antrenmanla yoğun bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.Branşında bir yıl içerisinde iki uluslararası organizasyonda da şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Utku Mete,diye konuştu.Utku Mete, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü birinci sınıfında okuduğunu sözlerine ekledi.Muaythai Milli Takımı Antrenörü Nazım Yorulmaz ise başarının uzun soluklu bir çalışmanın eseri olduğunu söyledi.Sporcusuyla kurduğu hayalleri gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu vurgulayan Yorulmaz, şunları kaydetti: