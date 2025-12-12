12 Aralık
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 18. hafta maçları oynanacak

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor

calendar 12 Aralık 2025 13:17
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 18. hafta maçları oynanacak
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftası 13 Aralık Cumartesi günü başlayacak.

Maç programı şöyle:

13 Aralık Cumartesi:

17.00 Beşiktaş-Mihalıççık Belediyespor (Süleyman Seba)

14 Aralık Pazar:



13.00 Güneysuspor-İstanbul Gençlik (Güneysu)

14.00 Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor (Üçevler)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

18.00 DEPSAŞ Enerji As-Altınpost Giresunspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

15 Aralık Pazartesi:

16.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

 
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.