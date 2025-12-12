12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
0-113'
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Bodrum FK deplasman fobisini bitirmek istiyor

Deplasmanda son üç maçını kaybeden Bodrum FK, zirve yarışında yeniden ivme kazanmak için Erzurumspor FK deplasmanında galibiyete odaklandı.

12 Aralık 2025 13:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK deplasman fobisini bitirmek istiyor
1'inci Lig'de evinde üst üste 7 galibiyet almasına rağmen deplasmanda oynadığı son 3 maçı kaybedince zirveden inen Bodrum Futbol Kulübü bu hafta Erzurumspor FK önünde dış saha fobisini yenmeye kararlı.

Ligde liderliği kaptırdığı Pendikspor'un 2 puan gerisinde dördüncü sırada haftaya başlayan Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer, Erzurum'da galibiyetten başka planları olmadığını söyledi. Ligde art arda ikinci deplasman maçına çıkacak Bodrum, Erzurum'un ardından yarıştaki rakiplerinden Amed Sportif ve Sarıyer (D) randevularıyla devreyi tamamlayacak.

Deplasmandaki kayıplara son vereceklerini söyleyen Burhan Eşer, "Bandırmaspor maçı üretemediğimiz, kötü oynadığımız bir maçtı. Saha içi organizasyonlarda değişik formasyonlar denediğimiz bir maç oldu. Deplasman oyunumuzla ilgili biraz sıkıntılarımız var. Ligi değerlendirdiğimizde deplasmanda en çok puan toplayan Amed, Keçiörengücü ve Serikspor gibi takımlar 12 puan toplamış, biz 8 puan toplamışız. Bu sene ligin gerçeğine baktığınızda iç saha takımlarının daha baskın olduğu bir lig görüyoruz. Çoğu takımın deplasmanda sıkıntısı var, sadece bizim değil. Oyuncularımızla değerlendirdik toplantılar yaptık. Bizim için önemli olan rakiplerimizin deplasmanda ne yaptığı değil bizim kendi içimizde bu sorunu çözmemiz. Erzurumspor maçıyla inşallah deplasman konusunu kapatacağız" dedi.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
