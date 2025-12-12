Galatasaray, kalesini kapatmıyor!

Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 8 maçın 7'sinde kalesinde gol gördü.
Ligde sezonun ilk 7 maçında sadece 2 gol yiyen Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 8 lig müsabakasının 7'sinde en az 1 kez gol yedi. Galatasaray, bu dönemde sadece bir mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.
Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 9 golü kalesinde gördü.
