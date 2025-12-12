Nevşehir'de özel gereksinimli bireyler için Para Atlı Jimnastik Yarışı düzenlendi

Nevşehir'de özel bireylerin katılımıyla gerçekleştirilen "Para Atlı Jimnastik Yarışı"nda sporcular at sırtında yeteneklerini gösterdi.Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Atçılık-Binicilik Uygulama Araştırma Merkezi'nin manejinde (atların eğitildiği alan) düzenlenen müsabakaya çeşitli yaş gruplarından sporcular katıldı.Hakem ve gözlemcilerin hazır bulunduğu manejde sporcular, at sırtında farklı hareketler yaparak bireysel gösteri sundu.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Nevşehir İl Temsilcisi Tarkan Güney, özel bireylere yönelik etkinliğin Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini söyledi.Farklı kentlerde de benzer çalışmaların yapılmasını planladıklarını anlatan Güney, akabinde Türkiye Şampiyonası gerçekleştirileceğini ifade etti.Nevşehir'deki sporcuların yaklaşık 2 yıldır NEVÜ bünyesinde eğitim almaya devam ettiğini anlatan Güney,diye konuştu.Sporcuların yakınlarından Hava Ulukuş da 18 yaşındaki down sendromlu kızının bir süredir binicilik eğitimi aldığını belirterek,ifadelerini kullandı.Belma Demirdoğan ise çocuğunun yaklaşık 10 yıldır binicilikle ilgilendiğini, yarışmanın motive edici olduğunu kaydetti.