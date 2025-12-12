Houston Rockets, tecrübeli oyun kurucusu Fred VanVleet'in ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapatmasına rağmen, Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant için bir takas düşünmüyor.Kaynakların Çarşamba günü doğruladığı bilgilere göre Rockets yönetimi, VanVleet'in ciddi sakatlığı sonrası dahi Ja Morant'i kadroya katma yönünde bir adım atmaya sıcak bakmıyor.The Athletic'in haberine göre, genel menajer Rafael Stone, Houston'ın genç çekirdeğinin gelişimini öncelik olarak görmeye devam ediyor ve takımın uzun vadeli rekabet gücünü riske atabilecek yüksek riskli hamlelerden kaçınıyor. Haberde,ifadelerine yer verildi.Houston, şu anda 15 galibiyet ve 6 mağlubiyetlik derecesiyle Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alıyor. Bu tablo, Rockets'ın büyük bir takas yapmadan da üst düzey rekabetçi kalabildiğini ortaya koyuyor.Takımın en önemli katkı sağlayan isimleri arasında Kevin Durant öne çıkıyor. Yıldız oyuncu maç başına 25,3 sayı, 4,8 ribaund ve 3,9 asist ortalamalarıyla oynarken, milli basketbolcu Alperen Şengün de 23,1 sayı, 9,1 ribaund ve 7,1 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.Rockets yönetimi, kadro esnekliğini koruyarak Amen Thompson, Jabari Smith Jr. ve Reed Sheppard gibi genç oyuncuların daha büyük roller üstlenmesine güveniyor. The Athletic'te yer alan değerlendirmede,denildi.Bu sırada Ja Morant ise 2025-26 sezonuna istikrarsız bir başlangıç yapan Memphis Grizzlies'i toparlamaya odaklanmış durumda. Memphis, 11 galibiyet ve 13 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada bulunuyor.Morant, bu sezon 17,9 sayı, 3,5 ribaund ve 7,6 asist ortalamaları yakalarken; saha içi isabet oranı yüzde 35,9'a, üç sayı isabet oranı ise yüzde 16,7'ye kadar gerilemiş durumda.Saha dışında da aktif rol alan Morant'in, başantrenör Tuomas Iisalo ile yakın şekilde çalıştığı ve takım arkadaşlarını oyun tahtası üzerinde yönlendirdiği belirtildi. Run It Back programında konuşan Sam Amick,ifadelerini kullanarak, yıldız oyuncunun soyunma odasında yaşanan bir olay sonrası aldığı bir maçlık ceza da dahil olmak üzere erken sezon zorluklarına rağmen takıma bağlılığını sürdürdüğünü aktardı.Morant'in yokluğunda Grizzlies'te diğer oyuncular da sorumluluk aldı. Jaren Jackson Jr. maç başına 17 sayı ve 5 ribaund üretirken, Zach Edey 13,6 sayı ve 11,1 ribaund ortalamalarıyla katkı sağlıyor. Cedric Coward ve Santi Aldama da ön alan rotasyonunda destek vererek Memphis'in dengesiz başlangıcı atlatmasına yardımcı oluyor.