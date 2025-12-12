Roberto De Zerbi'den Mason Greenwood için büyük övgü!

Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Monaco maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İtalyan teknik adam, oyuncusu Mason Greenwood ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.



De Zerbi, "Mason Greenwood, Ballon d'Or seviyesinde bir oyuncu. Bu ödülü kazanmayı hak ediyor. Avrupa'da onun potansiyeline sahip başka bir oyuncu yok." ifadelerini kullandı.



Marsilya forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Greenwood, 13 gol attı ve 4 asist yaptı.



