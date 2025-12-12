12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Roberto De Zerbi'den Mason Greenwood için büyük övgü!

Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Mason Greenwood'un Ballon d'Or seviyesinde bir oyuncu olduğunu ve bu ödülü kazanmayı hak ettiğini söyledi.

12 Aralık 2025 16:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Monaco maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, oyuncusu Mason Greenwood ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

De Zerbi, "Mason Greenwood, Ballon d'Or seviyesinde bir oyuncu. Bu ödülü kazanmayı hak ediyor. Avrupa'da onun potansiyeline sahip başka bir oyuncu yok." ifadelerini kullandı.

Marsilya forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Greenwood, 13 gol attı ve 4 asist yaptı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
