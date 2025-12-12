12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
0-026'
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Trabzonspor'da Savic müjdesi!

Trabzonspor'da, Beşiktaş maçı öncesi yapılan antrenmanda Stefan Savic takımla birlikte çalıştı.

calendar 12 Aralık 2025 19:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdürüyor.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Trabzonspor'un Beşiktaş maçı hazırlıkları sürerken Stefan Savic, antrenmana çıktı. Sakatlığını atlatan Stefan Savic, takımla birlikte çalıştı.

Kendisini deneyen oyuncunun kadroda olup olmayacağıyla ilgili karar 13 Aralık'ta yapılacak olan antrenman sonrası netleşecek.

KASIM BAŞINDAN BERİ YOK

Tecrübeli stoper, 1 Kasım'da oynanan ve 0-0 berabere sonuçlanan Galatasaray maçının 51. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
13 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
