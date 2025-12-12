Trabzonspor'da Savic müjdesi!

Trabzonspor, Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdürüyor.
TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Trabzonspor'un Beşiktaş maçı hazırlıkları sürerken Stefan Savic, antrenmana çıktı. Sakatlığını atlatan Stefan Savic, takımla birlikte çalıştı.
Kendisini deneyen oyuncunun kadroda olup olmayacağıyla ilgili karar 13 Aralık'ta yapılacak olan antrenman sonrası netleşecek.
KASIM BAŞINDAN BERİ YOK
Tecrübeli stoper, 1 Kasım'da oynanan ve 0-0 berabere sonuçlanan Galatasaray maçının 51. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
