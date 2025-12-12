12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
0-0
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
3-381'
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
2-381'
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

CANLI: Monaco - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 15. haftasında Monaco'ya konuk oluyor.

calendar 12 Aralık 2025 21:20 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 22:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Monaco - Fenerbahçe Beko
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 15. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk oluyor.

Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR

MONACO: 35
FENERBAHÇE BEKO: 26

1.Çeyrek Sonucu: 21-14

(2. ÇEYREK)

Sayfa sürekli güncellenmektedir,
Yenilemek için tıklayınız!

