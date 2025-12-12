12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
0-0
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
2-166'
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
1-0DA
12 Aralık
Lecce-Pisa
0-046'
12 Aralık
Angers-Nantes
1-051'
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
3-3
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
2-3
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
0-046'

Özcan Bizati: "Her puana talibiz"

Gençlerbirliği teknik sorumlusu Özcan Bizati, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

calendar 12 Aralık 2025 23:15 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 23:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Özcan Bizati: 'Her puana talibiz'
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik sorumlu Özcan Bizati, hücumda daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

Bizati, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısında daha iyi oynadıklarını aktaran Özcan Bizati, "İlk yarısı farklı, ikinci yarısı farklı bir oyun oynadık. İlk yarıda topla oynama, oyun üstünlüğü, pozisyona girme ve skor üretme yüzdeleri bizdeydi. Skor üretsek ikinci yarı daha farklı olabilirdi. İkinci yarıda üstünlüğü rakibe verdik. Bunun tabii ki sebepleri var. Takımımızın eski alışkanlıkları devam ediyor. Çok fazla çalışma yapamadık." dedi.


Maçtaki iyi mücadeleyi, oyuncuların karakteriyle ortaya çıkardıklarını aktaran Bizati, "Hakikaten karakterli oyuncular ve daha iyisini yapacaklar. İkinci yarıda üstünlük onlardaydı, gol atabilirdi. Bizim ilk yarıda işi bitirmemiz gerekiyordu. Eksiklerimizin farkındayız. Ofansif olarak üretmek zorundayız. Ofansif üretmeyen takımlar bu ligde sıkıntı yaşıyor. Yardımlaşmaya başladığımızda daha da iyi olacak. Biz de o yola girmek üzereyiz." ifadelerini kullandı.

Teknik ekibin göreve yeni başladığına dikkati çeken Bizati, "Ortada olan her puana talibiz. İnşallah, Metin hocam da bu hafta başlar. Bu ligde önce kaybetmemeyi öğrenmek gerekiyor. Gençlerbirliği her zaman mücadele olarak 3 puana talip olacak. Mücadele olarak herkesi yeneceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.


 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
13 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
