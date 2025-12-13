Emre Belözoğlu: 'Sayısal olarak eksiklik var'

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, 1 puanla yetindikleri için üzgün olduklarını söyledi.Belözoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Kasımpaşa'nın konumu itibarıyla çok önemli bir maça çıktıklarına dikkati çeken 45 yaşındaki teknik adam,diye konuştu.Kasımpaşa'nın yıllardır hücum oynayan bir ekip olduğunu anlatan Belözoğlu,değerlendirmesinde bulundu.Emre Belözoğlu, kadroya yapılacak takviyelerle daha iyi bir ekip olmayı hedeflediklerini dile getirdi.Takımı daha da güçlendirecek ve rekabeti arttıracak oyuncuları transfer etmek istediklerini vurgulayan Belözoğlu,ifadelerini kullandı.