Dubai Basketbol son nefeste kazandı!

EuroLeague'in 15. haftasında Dubai Basketbol, Bayern Münih'i ağırladı.



Coca-Cola Arena'da oynanan mücadeleyi Dubai Basketbol 89-88 kazandı.



Mücadelenin en skorer oyuncusu Dubai'de 21 sayı kaydeden McKinley Wright oldu.



Bu sonuçla birlikte Dubai Basketbol ligdeki 7. galibiyetini aldı. Bayern Münih ise 10. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.



Dubai Basketbol, EuroLeague'in 16. haftasında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Bayern Münih ise deplasmanda Lyon - Villeurbanne ile mücadele edecek.



