Liverpool'da Muhammed Salah kararı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Arne Slot ile Mısırlı futbolcu Muhammed Salah bugün bir araya geldi.Brighton ile oynayacakları lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Slot, Salah'ın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili soruları yanıtladı.33 yaşındaki futbolcuyla bugün görüşeceğini aktaran Hollandalı teknik adam, "İhtiyacım olan şey onunla görüşmek. Salah hakkında burada değil, onunla konuşmak. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bugün onunla konuşacağım ve sonuç yarın nasıl bir tablo ortaya çıkacağını belirleyecek." ifadelerini kullandı.The Athletic'in haberine göreHaberde, Mısırlı yıldızın kadroya dönmesinin,gerçekleştiği vurgulandı.Ligde üst üste üç maç yedek bırakılan Salah, Leeds United ile 3-3 biten maçın ardından bu duruma tepkisini dile getirerek,demişti.Salah'ın bu açıklamalarının ardından, Inter ile oynanan ve Liverpool'un 1-0 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında kadroya alınmamıştı.