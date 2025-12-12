12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
0-0
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
3-383'
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
2-383'
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Liverpool'da Muhammed Salah kararı!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile Muhammamed Salah arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Mısırlı yıldız, Brighton maçının kadrosuna dahil edildi.

Liverpool'da Muhammed Salah kararı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Arne Slot ile Mısırlı futbolcu Muhammed Salah bugün bir araya geldi.

Brighton ile oynayacakları lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Slot, Salah'ın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

33 yaşındaki futbolcuyla bugün görüşeceğini aktaran Hollandalı teknik adam, "İhtiyacım olan şey onunla görüşmek. Salah hakkında burada değil, onunla konuşmak. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bugün onunla konuşacağım ve sonuç yarın nasıl bir tablo ortaya çıkacağını belirleyecek." ifadelerini kullandı.


KADROYA DAHİL EDİLDİ

The Athletic'in haberine göre Muhammmed Salah, Brighton karşılaşması için Liverpool kadrosuna yeniden alındı.

Haberde, Mısırlı yıldızın kadroya dönmesinin, Arne Slot ile yapılan olumlu görüşmenin ardından gerçekleştiği vurgulandı.

AÇIKLAMALARI OLAY OLMUŞTU

Ligde üst üste üç maç yedek bırakılan Salah, Leeds United ile 3-3 biten maçın ardından bu duruma tepkisini dile getirerek, "Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu." demişti.

Salah'ın bu açıklamalarının ardından, Inter ile oynanan ve Liverpool'un 1-0 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında kadroya alınmamıştı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
13 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
