Süper Lig'de haftanın en güzel golü belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Son olarak 15. hafta maçları tamamlanan Süper Lig'de haftanın golü belli oldu.
Ernest Muçi'nin Göztepe'ye attığı gol, Süper Lig'de 15. haftanın en güzel golü seçildi.
Ernest Muçi, attığı bu gol ile Trabzonspor'u Göztepe karşısında 2 farklı üstünlüğe taşımıştı.
