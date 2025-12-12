12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
0-0
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
2-166'
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
1-0DA
12 Aralık
Lecce-Pisa
0-046'
12 Aralık
Angers-Nantes
1-051'
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
3-3
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
2-3
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
0-046'

Süper Lig'de haftanın en güzel golü belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de haftanın en güzel golü Ernest Muçi'nin Göztepe'ye karşı kaydettiği gol olarak seçildi.

calendar 12 Aralık 2025 23:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Son olarak 15. hafta maçları tamamlanan Süper Lig'de haftanın golü belli oldu.

Ernest Muçi'nin Göztepe'ye attığı gol, Süper Lig'de 15. haftanın en güzel golü seçildi.

Ernest Muçi, attığı bu gol ile Trabzonspor'u Göztepe karşısında 2 farklı üstünlüğe taşımıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
13 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
