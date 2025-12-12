Galatasaray MCT Technic zorlansa da kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray MCT Technic, Yukatel Merkezefendi'yi ağırladı.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray MCT Technic 98-89 kazandı.
Galatasaray'da James Palmer 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray MCT Technic, ligdeki 7. galibiyetini aldı. Yukatel Merkezefendi ise 7. kez yenildi.
Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Anadolu Efes ile karşılaşacak. Yukatel Merkezefendi ise Türk Telekom'u ağırlayacak.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar
Galatasaray MCT Technic: Robinson 15, Can Korkmaz 6, Omoruyi, Palmer 29, White 14, McCollum 19, Zekeriya Yiğit Tekin, Meeks 2, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 5, Gillespie 2, Muhsin Yaşar 6
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 4, Smith 11, Bleijennergh 10, Badzim 2, Mahir Ağva 17, Griffin, Ömer Can İlyasoğlu 17, Miles 13, Omic 6, Hawkins 9
1. Periyot: 25-22
Devre: 50-47
3. Periyot: 70-70
