12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
0-0
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
3-381'
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
2-381'
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Galatasaray MCT Technic zorlansa da kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Yukatel Merkezefendi'yi 98-89 mağlup etti.

calendar 12 Aralık 2025 20:50 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 21:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray MCT Technic, Yukatel Merkezefendi'yi ağırladı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray MCT Technic 98-89 kazandı.

Galatasaray'da James Palmer 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.


Bu sonuçla birlikte Galatasaray MCT Technic, ligdeki 7. galibiyetini aldı. Yukatel Merkezefendi ise 7. kez yenildi.

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Anadolu Efes ile karşılaşacak. Yukatel Merkezefendi ise Türk Telekom'u ağırlayacak.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

Galatasaray MCT Technic: Robinson 15, Can Korkmaz 6, Omoruyi, Palmer 29, White 14, McCollum 19, Zekeriya Yiğit Tekin, Meeks 2, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 5, Gillespie 2, Muhsin Yaşar 6

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 4, Smith 11, Bleijennergh 10, Badzim 2, Mahir Ağva 17, Griffin, Ömer Can İlyasoğlu 17, Miles 13, Omic 6, Hawkins 9

1. Periyot: 25-22

Devre: 50-47

3. Periyot: 70-70

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
13 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
