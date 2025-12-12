12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
0-0
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
2-166'
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
1-0DA
12 Aralık
Lecce-Pisa
0-046'
12 Aralık
Angers-Nantes
1-051'
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
3-3
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
2-3
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
0-046'

Çaykur Rizespor Başkanı Turgut: "Rize bir his takımıdır"

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut ve taraftarlar, yeşil-mavili futbolculara moral ziyaretinde bulundu.

calendar 12 Aralık 2025 22:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'in 16'ıncı haftasında yarın evinde Eyüpspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor bu maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmanın son gününde başkan ve taraftarların ziyareti yeşil-mavililere moral oldu. Ziyarette konuşan Başkan Turgut, "Biz her zaman biriz, beraberiz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Hep beraber daha başarılı ve mutlu olacağız. Biz sizi seviyoruz. Hocamızı çok seviyoruz. Size güveniyoruz. Rize bir his takımıdır" dedi.

Süper Lig'in 16'ıncı haftasında yarın sahasında Eyüpspor'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor, maç hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda, Kulüp Başkanı İbrahim Turgut ve taraftarlar yeşil-mavili ekibe moral ziyaretinde bulundu. Teknik direktör Recep Uçar'a çiçek takdim eden taraftarlar takıma destek olurken, başkan Turgut oyunculara hitaben birlik ve beraberlik mesajı verdi.

BAŞKAN TURGUT: "RİZE BİR HİS TAKIMIDIR"


Ziyaret sırasında konuşan Başkan İbrahim Turgut, "Çok kıymetli hocamızla beraber çok kıymetli bütün arkadaşlarımızla beraber bu armaya gönül verenlere Rizespor'u sevenlere daha güzel sonular alıp daha büyük mutluluklar yaşatmayı diliyoruz. Biz her zaman biriz, beraberiz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Hep beraber daha başarılı ve mutlu olacağız. Biz sizi seviyoruz. Hocamızı çok seviyoruz. Size güveniyoruz. Rize bir his takımıdır" diye konuştu.

Taraftar grubu adına konuşan Ali Yılmazoğlu ise "Hocam şehrimize tekrar hoş geldiniz. Bizler sizlere çok güveniyoruz. Biz arma sevdalıları olarak bir anlayışımız var. Birlik ve beraberlik, ölümden başka her şeyi yener. Biz bir olacağız, beraber olacağız" şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
13 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
