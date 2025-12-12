12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
0-026'
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

TFF 3.Lig'de 13. hafta heyecanı

TFF 3.Lig'de 13. hafta heyecanı başladı.

12 Aralık 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TFF 3.Lig'de 13. hafta heyecanı
Futbolda, TFF 3. Lig'de 13. haftanın perdesi açıldı.

Gruplardaki müsabakaların sonuçları şöyle:

- 1. Grup


Astor Enerji Çankayaspor-İnkılap Futbol: 1-1

Edirnespor-Çorluspor 1947: 0-5

Yalova FK 77-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 0-1

İnegöl Kafkasspor-Galata SK: 4-0

Bursa Yıldırımspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 3-2

 - 2. Grup

Hacettepe Türk Metal 1963 Spor-12 Bingölspor: 0-0

Karaköprü Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 2-1

Cinegold Ağrı 1970 Spor-Kilis 1984: 1-2

Diyarbekirspor-Erciyes 38 Futbol: 1-2

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1

Niğde Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 2-2

- 3. Grup

Çayelispor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-1

1926 Bulancakspor-Sebat Gençlikspor: 0-3

Karabük İdmanyurdu-Fatsa Belediyespor: 0-1

Amasyaspor FK-Artvin Hopaspor: 3-2

Orduspor 1967-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-5

 - 4. Grup

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Oktaş Uşakspor: 1-2

Nazillispor-Afyonspor: 1-1

İzmir Çoruhlu FK-Altay: 0-1

Tire 2021 FK-Söke 1970: 1-0

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
13 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
