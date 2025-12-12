Fenerbahçe Beko'da sakatlık!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 15. haftasında Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.
Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Fenerbahçe Beko, Mikael Jantunen'in ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Monaco karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Tedavileri devam eden oyuncularımız Scottie Wilbekin ve Onuralp Bitim'in yanı sıra ayak bileğinden sakatlığı bulunan oyuncumuz Mikael Jantunen de bu akşam AS Monaco karşısında forma giyemeyecektir."
