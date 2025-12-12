12 Aralık
Fenerbahçe Beko'dan tarihi geri dönüş!

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 15. haftasında Monaco'yu deplasmanda 92-86 mağlup etti.

12 Aralık 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe Beko'dan tarihi geri dönüş!
EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Monaco'ya konuk oldu.

Salle Gaston Medecin'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 92-86 kazandı.

Fenerbahçe Beko, maçın 3. çeyreğinde 17 sayı farkla gerideydi. Buna rağmen sarı-lacivertliler mücadeleyi bu skordan çevirip kazanmayı başardı.


Galibiyetin ardından Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki kazanma serisini 6 maça çıkardı.

Fenerbahçe'de Talen Horton-Tucker, 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki 9. galibiyetini aldı. Monaco ise 6. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında Panathinaikos'u ağırlayacak. Monaco ise deplasmanda Baskonia ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
13 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.