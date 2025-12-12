Fenerbahçe Beko'dan tarihi geri dönüş!

EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Monaco'ya konuk oldu.Salle Gaston Medecin'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 92-86 kazandı.Fenerbahçe Beko, maçın 3. çeyreğinde 17 sayı farkla gerideydi. Buna rağmen sarı-lacivertliler mücadeleyi bu skordan çevirip kazanmayı başardı.Galibiyetin ardından Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki kazanma serisini 6 maça çıkardı.Fenerbahçe'de Talen Horton-Tucker, 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki 9. galibiyetini aldı. Monaco ise 6. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında Panathinaikos'u ağırlayacak. Monaco ise deplasmanda Baskonia ile karşılaşacak.