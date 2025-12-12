12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
0-026'
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

2. Lig'de yeni hafta başladı!

Futbolda TFF2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 15, Beyaz Grup'ta 16. hafta mücadeleleri başladı.

12 Aralık 2025 19:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2. Lig'de yeni hafta başladı!
Futbolda TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 15, Beyaz Grup'ta 16. hafta başladı.

Gruplardaki karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- Kırmızı Grup

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Muşspor: 2-3

Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Somaspor: 1-3

Fethiyespor-Güzide Gebzespor: 0-0

Menemen FK-Aliağa Futbol: 2-1

Bursaspor-Ankara Demirspor: 4-0

 - Beyaz Grup

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Bucaspor 1928: 3-0

Batman Petrolspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 4-4

Karacabey Belediyespor-Muğlaspor: 0-1

Karaman FK-GMG Kastamonuspor: 1-2

Adana 01 FK-Merkür Jet Erbaaspor: 3-0

Seza Çimento Elazığspor-Sultan Su İnegölspor: 4-2

MKE Ankaragücü-Kepezspor: 2-0

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
13 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
