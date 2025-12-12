2. Lig'de yeni hafta başladı!

Futbolda TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 15, Beyaz Grup'ta 16. hafta başladı.
Gruplardaki karşılaşmaların sonuçları şöyle:
- Kırmızı Grup
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Muşspor: 2-3
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Somaspor: 1-3
Fethiyespor-Güzide Gebzespor: 0-0
Menemen FK-Aliağa Futbol: 2-1
Bursaspor-Ankara Demirspor: 4-0
- Beyaz Grup
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Bucaspor 1928: 3-0
Batman Petrolspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 4-4
Karacabey Belediyespor-Muğlaspor: 0-1
Karaman FK-GMG Kastamonuspor: 1-2
Adana 01 FK-Merkür Jet Erbaaspor: 3-0
Seza Çimento Elazığspor-Sultan Su İnegölspor: 4-2
MKE Ankaragücü-Kepezspor: 2-0
