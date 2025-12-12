Premier Lig'de sürpriz ödül!

Premier Lig'de kıyasıya mücadele tüm hızıyla sürüyor.



Kasım ayının geride bırakılmasıyla birlikte ayın en iyi oyuncusu ödülünün de sahibi belli oldu.



AYIN OYUNCUSU SÜRPRİZ BİR İSİM



İngiltere devlerinden oyuncuların seçilmesine alışılan bu ödülü, bu ay sürpriz bir isim kazandı.



Brentford'ta forma giyen Brezilyalı forvet Igor Thiago, kasım ayının ne iyi oyuncusu ödülünün sahibi oldu.



PERFORMANSI



24 yaşındaki futbolcu, kasım ayında Brentford formasıyla çıktığı 4 maçta 5 gol kaydetti.