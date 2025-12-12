Ertuğrul Aslan: '3 puanı almasını bildik'

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yenen Boluspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, "Boluspor camiası olarak her maçı kazanmaya, gelişmeye ve şehrimize layık olmaya devam edeceğiz." dedi.
Arslan, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma öncesi takımına rakiplerini hafife almamalarını söylediğini anlattı.
Adana Demirspor'a saygı duyulması gerektiğini belirten Arslan, "Adana Demirspor'un mücadelesine sonsuz saygı duyuyorum. Adana Demirspor gibi köklü bir camianın neden bu hallere geldiğini hep beraber oturup düşünmeliyiz. Maçta 3 puanı aldık. Boluspor camiası olarak her maçı kazanmaya, gelişmeye ve şehrimize layık olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
