12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Ertuğrul Aslan: "3 puanı almasını bildik"

Boluspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

calendar 12 Aralık 2025 18:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ertuğrul Aslan: '3 puanı almasını bildik'
 Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yenen Boluspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, "Boluspor camiası olarak her maçı kazanmaya, gelişmeye ve şehrimize layık olmaya devam edeceğiz." dedi.

Arslan, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma öncesi takımına rakiplerini hafife almamalarını söylediğini anlattı.

Adana Demirspor'a saygı duyulması gerektiğini belirten Arslan, "Adana Demirspor'un mücadelesine sonsuz saygı duyuyorum. Adana Demirspor gibi köklü bir camianın neden bu hallere geldiğini hep beraber oturup düşünmeliyiz. Maçta 3 puanı aldık. Boluspor camiası olarak her maçı kazanmaya, gelişmeye ve şehrimize layık olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.


 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
