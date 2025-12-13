12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
0-0
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
3-1
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
1-2
12 Aralık
Lecce-Pisa
1-0
12 Aralık
Angers-Nantes
4-1
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
3-3
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
2-3
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
0-1

Talen Horton-Tucker: "Müthiş bir direnç ortaya koyduk"

Fenerbahçe Beko'dan Talen Horton-Tucker, Monaco galibiyeti sonrası konuştu.

calendar 13 Aralık 2025 00:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
EuroLeague'in 15. hafta müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı AS Monaco'yu müthiş bir geri dönüşle mağlup etti ve ligdeki dokuzuncu galibiyetini aldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe'de maçın yıldızı Talen Horton-Tucker, karşılaşmanın ardından flaş röportajda mikrofon karşısına geçti.

 Maç sonu açıklamaları yapan ABD'li yıldız,"Harika bir geri dönüştü, takım olarak müthiiş bir direnç ortaya koyduk. Kazanabileceğimiz tüm maçları kazanmak ve bu şekilde yola devam etmek istiyoruz. Gaibiyetlerin sırrı savunmamız. Oyun planımıza sadık kalıp koçun söylediği her şeyi uygulamaya çalışıyoruz. Bu şekilde akıllı savunma yapmaya devam edersek güzel şeyler olacaktır." şeklinde konuştu.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
13 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
