12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
0-0
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
3-1
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
1-2
12 Aralık
Lecce-Pisa
1-0
12 Aralık
Angers-Nantes
4-1
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
3-3
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
2-3
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
0-1

Union Berlin'den Leipzig'e geçit yok!

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Union Berlin, konuk ettiği Leipzig'i 3-1 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Union Berlin, Leipzig'i konuk etti.

An der Alten Försterei Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Union Berlin'in galibiyet golleri 57. dakikada Oliver Burke, 63. dakikada Ilyas Ansah ve 90+3. dakikada Tim Skarke'den geldi. Konuk takımın tek sayısını ise 60. dakikada Tidiam Gomis kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 2 maçlık mağlubiyet serisine son veren Union Berlin 18 puana yükseldi ve 8. sıraya yerleşti.

Bu sezon 3. mağlubiyetini alan Leipzig ise 29 puanda kaldı ve 2. sırada konumlandı.

Bundesliga'nın 15. haftasında Union Berlin, deplasmanda Köl ile karşı karşıya gelecek. Leipzig ise Bayer Leverkusen'i konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
13 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
