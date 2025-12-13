Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Union Berlin, Leipzig'i konuk etti.



An der Alten Försterei Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.



Union Berlin'in galibiyet golleri 57. dakikada Oliver Burke, 63. dakikada Ilyas Ansah ve 90+3. dakikada Tim Skarke'den geldi. Konuk takımın tek sayısını ise 60. dakikada Tidiam Gomis kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 2 maçlık mağlubiyet serisine son veren Union Berlin 18 puana yükseldi ve 8. sıraya yerleşti.



Bu sezon 3. mağlubiyetini alan Leipzig ise 29 puanda kaldı ve 2. sırada konumlandı.



Bundesliga'nın 15. haftasında Union Berlin, deplasmanda Köl ile karşı karşıya gelecek. Leipzig ise Bayer Leverkusen'i konuk edecek.



