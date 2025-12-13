Erzurum'da Buz Hokeyi Kış Spor Oyunları'nın açılışı!

Erzurum'da, 9 üniversiteden 222 sporcunun katılımıyla düzenlenen Buz Hokeyi Kış Spor Oyunları'nın resmi açılışı yapıldı.Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 10-15 Aralık tarihlerinde organize edilen oyunlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde 3000'lik Buz Hokeyi Konferans Salonu'nda başladı.İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı organizasyonda 2025-2026 yılı Ünilig Türkiye Buz Hokeyi ve Curling Şampiyonası yapılacak.Hakem ve sporcuların gösterisinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan TÜSF Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Erzurum'un kış sporlarının en önemli destinasyonu olduğunu söyledi.Kentin daha önce uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Türkmen,diye konuştu.Türkmen, Avrupa Kış Oyunları'nı Erzurum'da düzenlemekle ilgili bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, bununla ilgili kısa sürede sonuç almayı planladıklarını söyledi.Spor organizasyonlarına verilen desteklere değinen Türkmen,ifadelerini kullandı.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da organizasyonun Erzurum'da düzenlenmesinin tesadüf olmadığını anlatarak, şunları kaydetti:Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ise organizasyonun düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, Erzurum'un her zaman kış sporlarının merkezi olduğunu dile getirdi. Çakmur, düzenlenmesi planlanan uluslararası müsabakalar için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.