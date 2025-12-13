Partizan'dan muhteşem geri dönüş!

EuroLeague'in 15. haftasında Partizan, Kızılyıldız'ı ağırladı.



Beogradska Arena'da oynanan mücadeleyi Partizan 79-76 kazandı.



Partizan'da Duanes Washington, 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.



Partizan, 16 sayı geriye düşmesine rağmen maçı kazanmasıyla EuroLeague'deki 6. galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise bu sezon 6. kez mağlup oldu.



Partizan, gelecek hafta Virtus Bologna'yı konuk edecek. Kızılyıldız ise deplasmanda Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.





