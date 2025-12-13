12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
0-0
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
3-1
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
1-2
12 Aralık
Lecce-Pisa
1-0
12 Aralık
Angers-Nantes
4-1
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
3-3
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
2-3
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
0-1

Partizan'dan muhteşem geri dönüş!

EuroLeague'in 15. haftasında Partizan, Kızılyıldız'ı 79-76 mağlup etti.

calendar 13 Aralık 2025 00:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Partizan'dan muhteşem geri dönüş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

EuroLeague'in 15. haftasında Partizan, Kızılyıldız'ı ağırladı.

Beogradska Arena'da oynanan mücadeleyi Partizan 79-76 kazandı.

Partizan'da Duanes Washington, 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Partizan, 16 sayı geriye düşmesine rağmen maçı kazanmasıyla EuroLeague'deki 6. galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise bu sezon 6. kez mağlup oldu.

Partizan, gelecek hafta Virtus Bologna'yı konuk edecek. Kızılyıldız ise deplasmanda Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
13 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.