Hapoel Tel Aviv, deplasmanda kazandı

EuroLeague'in 15. haftasında Virtus Bologna, Kızılyıldız'ı ağırladı.
Segafredo Arena'da oynanan maçı Hapoel Tel Aviv 79-74 kazandı.
Mücadelenin en skorer oyuncusu Hapoel Tel Aviv'de 22 sayı kaydeden Elijah Bryant oldu.
Bu sonuçla birlikte Virtus Bologna, EuroLeague'deki 8. yenilgisini alırken İsrail ekibi 11. galibiyetini aldı.
EuroLeague'in 16. haftasında Virtus Bologna deplasmanda Partizan ile karşılaşacak. Hapoel Tel Aviv ise evinde Kızılyıldız'ı ağırlayacak.
