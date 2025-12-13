12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
0-0
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
3-1
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
1-2
12 Aralık
Lecce-Pisa
1-0
12 Aralık
Angers-Nantes
4-1
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
3-3
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
2-3
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
0-1

Hapoel Tel Aviv, deplasmanda kazandı

EuroLeague'in 15. haftasında Hapoel Tel Aviv, Partizan'ı deplasmanda 79-74 mağlup etti.

13 Aralık 2025 01:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hapoel Tel Aviv, deplasmanda kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

EuroLeague'in 15. haftasında Virtus Bologna, Kızılyıldız'ı ağırladı.

Segafredo Arena'da oynanan maçı Hapoel Tel Aviv 79-74 kazandı.

Mücadelenin en skorer oyuncusu Hapoel Tel Aviv'de 22 sayı kaydeden Elijah Bryant oldu.

Bu sonuçla birlikte Virtus Bologna, EuroLeague'deki 8. yenilgisini alırken İsrail ekibi 11. galibiyetini aldı.

EuroLeague'in 16. haftasında Virtus Bologna deplasmanda Partizan ile karşılaşacak. Hapoel Tel Aviv ise evinde Kızılyıldız'ı ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
13 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
