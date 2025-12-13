Barcelona kazandı, kendisini ilk 3'e attı!

EuroLeague'in 15. haftasında Barcelona, Olimpiakos'u ağırladı.



Palau Blaugrana'da oynanan mücadeleyi Barcelona 98-85 kazandı.



Mücadelenin en skorer ismi olan Barcelonai'lı Will Clyrburn, 24 sayı kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Barcelona, EuroLeague'deki 10. galibiyetini aldı. Olimpiakos ise 6. kez mağlubiyet yaşadı.



EuroLeague'in 16. haftasında Barcelona, Paris deplasmanına gidecek. Olimpiakos ise evinde Valencia'yı ağırlayacak.





