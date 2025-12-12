12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
0-0
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
3-381'
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
2-381'
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nden sessiz maç

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'nın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

calendar 12 Aralık 2025 21:53 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 22:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nden sessiz maç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele, 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

Kasımpaşalı Mortadha Ben Ounes, 81. dakikada gördüğü sarı kart ile Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Öte yandan Kasımpaşa'da Şota Alvaradze'nin ayrılığının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, çıktığı 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte her iki takım da birer puanı hanesine yazdırdı. Gençlerbirliği 15 puanla 12. sırada, Kasımpaşa da 15 puanla 14. sırada konumlandı. 

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Gençlerbirliği, maçın ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Göktan Gürpüz'ün sol çaprazdan ortasında kale önünde Mbaye Niang, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gianniotis'in bacağıyla çeldiği meşin yuvarlak, Niang'a çarparak dışarı çıktı.

İki takımın da etkisiz oyun sergilediği ve pozisyona girmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


47. dakikada Yusuf Barası'nın soldan ortasında Ben Ouanes'in ön direkte dokunduğu top, yandan auta çıktı.


67. dakikada Cem Üstündağ'ın ceza yayının sağından ortasında Arous'un indirdiği top Gueye'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda açıyı kapatan kaleci Velho, gole izin vermedi.

89. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Gueye, arka direkte hareketlenen Winck'i gördü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda Zuzek, kale çizgisi önünde topa müdahale ederek ağlara gitmesini engelledi.

Karşılaşma golsüz sonuçlandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Kerem İlitangil

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza (Dk. 74 Winck), Opoku, Arous, Frimpong, Diabate (Dk. 87 Ali Yavuz Kol), Baldursson, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Yusuf Barası (Dk. 71 Fall), Gueye

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Franco, Koita (Dk. 65 Varesanovic), Göktan Gürpüz (Dk. 76 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+2 Onyekuru), Niang

Sarı kartlar: Dk. 33 Pereira, Dk. 77 Dele-Bashiru, Dk. 81 Niang (Gençlerbirliği), Dk. 81 Ben Ouanes, Dk. 86 Baldursson (Kasımpaşa)



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
13 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.