Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



Kasımpaşalı Mortadha Ben Ounes, 81. dakikada gördüğü sarı kart ile Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.



Öte yandan Kasımpaşa'da Şota Alvaradze'nin ayrılığının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, çıktığı 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.





Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni konuk etti.Bu sonuçla birlikte her iki takım da birer puanı hanesine yazdırdı. Gençlerbirliği 15 puanla 12. sırada, Kasımpaşa da 15 puanla 14. sırada konumlandı.Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Trabzonspor'u ağırlayacak.10. dakikada Gençlerbirliği, maçın ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Göktan Gürpüz'ün sol çaprazdan ortasında kale önünde Mbaye Niang, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gianniotis'in bacağıyla çeldiği meşin yuvarlak, Niang'a çarparak dışarı çıktı.İki takımın da etkisiz oyun sergilediği ve pozisyona girmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.47. dakikada Yusuf Barası'nın soldan ortasında Ben Ouanes'in ön direkte dokunduğu top, yandan auta çıktı.67. dakikada Cem Üstündağ'ın ceza yayının sağından ortasında Arous'un indirdiği top Gueye'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda açıyı kapatan kaleci Velho, gole izin vermedi.89. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Gueye, arka direkte hareketlenen Winck'i gördü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda Zuzek, kale çizgisi önünde topa müdahale ederek ağlara gitmesini engelledi.Karşılaşma golsüz sonuçlandı.Recep Tayyip ErdoğanOğuzhan Çakır, Kerem Ersoy, Kerem İlitangilGianniotis, Espinoza (Dk. 74 Winck), Opoku, Arous, Frimpong, Diabate (Dk. 87 Ali Yavuz Kol), Baldursson, Cem Üstündağ, Ben Ouanes, Yusuf Barası (Dk. 71 Fall), GueyeVelho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Franco, Koita (Dk. 65 Varesanovic), Göktan Gürpüz (Dk. 76 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+2 Onyekuru), NiangDk. 33 Pereira, Dk. 77 Dele-Bashiru, Dk. 81 Niang (Gençlerbirliği), Dk. 81 Ben Ouanes, Dk. 86 Baldursson (Kasımpaşa)