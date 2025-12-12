12 Aralık
Pelicans, Jones ve Murphy için "çok yüksek" bir fiyat biçti

NBA kulislerinde adları sıkça takas dedikodularına karışan Herb Jones ve Trey Murphy III konusunda New Orleans Pelicans net bir duruş sergiliyor.

NBA muhabiri Marc Stein'e göre Pelicans yönetimi, iki oyuncu için de son derece yüksek bir fiyat belirlemiş durumda.

Stein, "New Orleans'ı Murphy ya da Jones'tan vazgeçmeye ikna etmek için gereken bedelin son derece yüksek olduğu ve bu fiyatın özellikle takımları caydırmayı amaçladığına inanılıyor," ifadelerini kullandı.


Ligde en kötü dereceye sahip ekiplerden biri olan Pelicans'ta yaşanan başarısız sezon, Jones ve Murphy'ye olan ilgiyi artırmış durumda. Her iki oyuncu da sahip oldukları uygun kontratlar ve değerli yetenek setleriyle birçok takımın radarına girmiş bulunuyor.

Bu süreçte Los Angeles Lakers, savunma zaaflarını gidermek amacıyla Jones ve Murphy ile en sık ilişkilendirilen takımlar arasında yer aldı. Ancak son raporlar, Lakers'ın ve diğer taliplerin bu dosyayı kapatmak zorunda kalabileceğini gösteriyor.

Pelicans'ın ace savunmacısı olarak bilinen Herb Jones, bu sezon 9,9 sayı ve 1,6 top çalma ortalamalarıyla oynuyor. Trey Murphy III ise kariyerinin en iyi sezonunu geçirerek 21,0 sayı, 6,4 ribaund, 3,6 asist ve 1,7 top çalma ortalamalarına ulaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
