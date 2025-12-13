Beşiktaş'ın istemediği Jurasek'e Avrupa'dan 2 talip!

Beşiktaş'ta bir yandan transfer çalışmaları sürerken, diğer yandan takımdan ayrılacak isimler üzerinden çalışılıyor. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edilirken, siyah-beyazlılarda bileti kesilen bir isme yoğun ilgi var.
BENFICA'DAN KİRALANMIŞTI
Sergen Yalçın'ın veda kararı aldığı isimlerden biri de David Jurasek oldu. Süper Lig'deki son 6 maçın 5'inde süre alamayan Çekyalı sol bek, sezon başında Benfica'dan 1 yıllığına kiralanmıştı.
İTALYA VE ALMANYA'DAN TALİP
Sergen Yalçın'ın sezon planları içinde yer almayan Jurasek'in İtalya ve Almanya'dan talibi çıktı. Sabah'a göre Serie A ekibi Parma ve Bundesliga 2 temsilcisi Hertha Berlin, 25 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı. David Jurasek'in geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Beşiktaş ile 15 resmi maça çıkan Çek sol bek gol veya asist katkısında bulunamadı.
BENFICA'DAN KİRALANMIŞTI
Sergen Yalçın'ın veda kararı aldığı isimlerden biri de David Jurasek oldu. Süper Lig'deki son 6 maçın 5'inde süre alamayan Çekyalı sol bek, sezon başında Benfica'dan 1 yıllığına kiralanmıştı.
İTALYA VE ALMANYA'DAN TALİP
Sergen Yalçın'ın sezon planları içinde yer almayan Jurasek'in İtalya ve Almanya'dan talibi çıktı. Sabah'a göre Serie A ekibi Parma ve Bundesliga 2 temsilcisi Hertha Berlin, 25 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı. David Jurasek'in geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Beşiktaş ile 15 resmi maça çıkan Çek sol bek gol veya asist katkısında bulunamadı.