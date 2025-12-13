Talisca'nın başarı sırrı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Brann deplasmanında yaptığı kusursuz hat-trick ile kuzey ışıklarını sönük bırakan Anderson Talisca, UEFA'nın haftanın en iyi takımına girecek bir şova imza attı.
Fenerbahçeli taraftalar imza attığı günden beri Sambacı'dan bu performansı bekliyordu. Talisca'nın bu aşamaya gelmesi ise hiç kolay olmadı. Öncelikle Tedesco ile mükemmel bir iletişim kurdu.
ANTRENMAN SAHASI GİBİ
İtalyan teknik direktör, tecrübeli golcüyü yeni rolüne ikna etti. Talisca sahada artık daha fazla ikili mücadeleye giriyor, geriye koşu yapıyor. Bunun için de fiziksel seviyesini üst seviyeye çıkardı. Evinde özel çalışmalar yaptı. Takım idmanları dışında bireysel çalışmalara büyük önem veren Talisca, takım antrenmanları sonrası rejenerasyonu evinde yapıyor.
FENERBAHÇE'NİN YENİ KRALI
Talisca evindeki soğuk havuza giriyor, sonrasında da en az 15 dakikayı saunada geçiriyor. Tecrübeli futbolcu evine bir fizyoterapi alanı da kurdu. Bunun sonucunda sarı-lacivertli takımın en golcü ismi konumuna yükseldi. Tüm kulvarlarda 23 maçta 11 gol ve 2 asistle 13 gole katkıda bulundu. Forvet arkasında 7, 10 numarada 4 gol kaydetti.
