NBA'de Jalen Johnson'ın 'triple-double'ı Pistons'ı durduramadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Detroit Pistons, Atlanta Hawks'ı 142-115 yendi.Little Caesars Arena'da oynanan maçta bu sezon 20. galibiyetine ulaşan Doğu Konferansı lideri Pistons'ta, Isaiah Stewart 17 sayıyla en skorer isim olurken, 8 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.Hawks'ta 19 sayı, 11 ribaunt, 12 asistle üst üste 3, bu sezon 5. "triple-double"ını yapan Jalen Johnson, Bill Bridges'ın 1969-70'teki takım rekorunu kırdı.Nickeil Alexander-Walker, son beş maçın dördünü kaybeden Hawks'ta 22 sayı kaydetti.Minnesota Timberwolves, 27 kez liderliğin el değiştirdiği mücadelede Golden State Warriors'ı 127-120 yendi.Chase Center'da oynanan maçta Julius Randle, Timberwolves için 27 sayı, 9 ribaunt, 6 asist kaydederken, Rudy Gobert 24 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.Sol baldırında ezilme nedeniyle 5 maç sonra parkeye dönen Stephen Curry'nin 39 sayısı galibiyete yetmedi. Quinten Post 16 sayı, Jimmy Butler 15 sayı, 8 ribauntla oynadı.