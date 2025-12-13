Fenerbahçe'ye Afrika Kupası şoku!

Fenerbahçe'de 15 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Konyaspor maçı için çalışmalar başladı.
Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada iki futbolcusundan yararlanamayacak.
Afrika Kupası için Milli davet alan futbolcular 15 Aralık'a kadar kampa katılmak zorunda olduğu için Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene yapılan antrenmanın ardından Afrika Kupası için yola çıktı.
Bu iki isim Konyaspor maçı kadrosunda yer alamayacak.
PERFORMANSLARI
Bu sezon Fenerbahçe'de 25 maça çıkan Faslı golcü En-Nesyri, 8 gol, 1 asist kaydederken, Malili Nene, 17 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
