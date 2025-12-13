Antalyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Antalyaspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Antalyaspor - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Antalyaspor - Galatasaray maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Trendyol Süper Lig'de bu Antalyaspor, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Antalyaspor - Galatasaray maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.