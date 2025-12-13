FIFA 2025 Arap Kupası'nda yarı finalistler belli oldu

Katar'da düzenlenen FIFA 2025 Arap Kupası'nda Fas, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri yarı finale yükseldi.Er-Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ürdün, Irak'ı 1-0 yenerek son 4 takım arasına kalan taraf oldu.Al Bayt Stadı'nda oynanan diğer çeyrek final karşılaşmasında ise Cezayir'i penaltılar sonucu 7-6 yenen Birleşik Arap Emirlikleri yarı finale çıkma başarısını gösterdi.Yarı finallerde Fas ile Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ile de Ürdün eşleşti.Yarı final müsabakalarının 15 Aralık Perşembe günü yapılacağı FIFA Arap Kupası'nda kupanın sahibi, 18 Aralık'ta Lusail Stadı'ndaki finalde belli olacak.Fas- Suriye: 1-0Filistin-Suudi Arabistan: 1-2 (uzatmada)Ürdün-Irak: 1-0Cezayir-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-1 (Birleşik Arap Emirlikleri, penaltılarda 7-6 kazandı)- FIFA Arap KupasıKatar, 1-18 Aralık tarihleri arasında 16 takımın katılımıyla, FIFA Arap Kupası'na üst üste ikinci kez ev sahipliği yapıyor.Ev sahibi Katar ve Filistin arasında 1 Aralık'ta Al Bayt Stadı'ndaki açılış maçıyla başlayan turnuvanın finali 18 Aralık'ta, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadyumu'nda oynanacak.2021 yılında yine Katar'da düzenlenen Arap Kupası'nda Cezayir şampiyon olmuştu.Son yıllarda futbol yatırımlarını artıran ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan Katar, son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası ve 2023 Asya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı.