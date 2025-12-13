13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
20:00
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
1-045'
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
18:30
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
20:45
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
22:00
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
18:30
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
21:00
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
15:30
13 Aralık
Norwich City-Southampton
15:30
13 Aralık
Rennes-Brest
19:00
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
15:30
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
18:00
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
18:00
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
18:00
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
18:00
13 Aralık
Millwall-Hull City
18:00
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
18:00
13 Aralık
Metz-PSG
21:00
13 Aralık
Parma -Lazio
20:00
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
20:30
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-289'
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-189'
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
16:00
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
19:00
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
17:30
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
17:30
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
17:30
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
17:30
13 Aralık
Chelsea-Everton
18:00
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
17:00
13 Aralık
Liverpool-Brighton
18:00
13 Aralık
Burnley-Fulham
20:30
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
16:00
13 Aralık
Mallorca-Elche
18:15
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
20:30
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
17:00
13 Aralık
Wrexham-Watford
18:00

FIFA 2025 Arap Kupası'nda yarı finalistler belli oldu

FIFA 2025 Arap Kupası'nda yarı finalistler belli oldu. Turnuvada Fas, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri yarı finale yükseldi.

calendar 13 Aralık 2025 14:21
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
FIFA 2025 Arap Kupası'nda yarı finalistler belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Katar'da düzenlenen FIFA 2025 Arap Kupası'nda Fas, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri yarı finale yükseldi.

Er-Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ürdün, Irak'ı 1-0 yenerek son 4 takım arasına kalan taraf oldu.

Al Bayt Stadı'nda oynanan diğer çeyrek final karşılaşmasında ise Cezayir'i penaltılar sonucu 7-6 yenen Birleşik Arap Emirlikleri yarı finale çıkma başarısını gösterdi.


Yarı finallerde Fas ile Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ile de Ürdün eşleşti.

Yarı final müsabakalarının 15 Aralık Perşembe günü yapılacağı FIFA Arap Kupası'nda kupanın sahibi, 18 Aralık'ta Lusail Stadı'ndaki finalde belli olacak.

Çeyrek final eşleşmelerinde alınan sonuçlar şöyle:

Fas- Suriye: 1-0

Filistin-Suudi Arabistan: 1-2 (uzatmada)

Ürdün-Irak: 1-0

Cezayir-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-1 (Birleşik Arap Emirlikleri, penaltılarda 7-6 kazandı)

- FIFA Arap Kupası

Katar, 1-18 Aralık tarihleri arasında 16 takımın katılımıyla, FIFA Arap Kupası'na üst üste ikinci kez ev sahipliği yapıyor.

Ev sahibi Katar ve Filistin arasında 1 Aralık'ta Al Bayt Stadı'ndaki açılış maçıyla başlayan turnuvanın finali 18 Aralık'ta, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

2021 yılında yine Katar'da düzenlenen Arap Kupası'nda Cezayir şampiyon olmuştu.

Son yıllarda futbol yatırımlarını artıran ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan Katar, son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası ve 2023 Asya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 16 3 7 6 17 23 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 16 3 5 8 10 18 14
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.