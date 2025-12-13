13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
20:00
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
14:30
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
18:30
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
20:45
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
22:00
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
18:30
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
21:00
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
15:30
13 Aralık
Norwich City-Southampton
15:30
13 Aralık
Rennes-Brest
19:00
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
15:30
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
18:00
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
18:00
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
18:00
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
18:00
13 Aralık
Millwall-Hull City
18:00
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
18:00
13 Aralık
Metz-PSG
21:00
13 Aralık
Parma -Lazio
20:00
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
20:30
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
13:30
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
13:30
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
16:00
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
19:00
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
17:30
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
17:30
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
17:30
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
17:30
13 Aralık
Chelsea-Everton
18:00
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
17:00
13 Aralık
Liverpool-Brighton
18:00
13 Aralık
Burnley-Fulham
20:30
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
16:00
13 Aralık
Mallorca-Elche
18:15
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
20:30
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
17:00
13 Aralık
Wrexham-Watford
18:00

Dünya ve Türkiye şampiyonu milli atlet İnci Kalkan yeni başarılara koşuyor

Dünya ve Türkiye şampiyonu milli atlet İnci Kalkan, Avrupa ve Balkan başarılarının ardından 2026 Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı ve 2028 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefleyerek yoğun antrenmanlarını sürdürüyor.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya ve Türkiye şampiyonu milli atlet İnci Kalkan yeni başarılara koşuyor
Dünya ve Türkiye şampiyonu milli atlet İnci Kalkan, yeni hedeflerine başarıyla ulaşmak için hız kesmeden koşmaya devam ediyor.

Trabzon'da 2016'da düzenlenen 3000 metre Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2016) şampiyonluğa uzanan 24 yaşındaki Kalkan, 2018'de İstanbul'da gerçekleştirilen Balkan Salon Şampiyonası'nda 3000 metre kategorisinde elde ettiği dereceyle Türkiye rekoru kırarak altın madalyayı boynuna taktı.

Farklı yaş kategorilerinde Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Kalkan, bu yıl milli takımla Romanya'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda takım halinde altın madalyayı kazandı.


Kalkan, Aksaray'daki Dağılgan Spor Kompleksi'nde yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

- "Yoğun şekilde çalışmalarımız devam ediyor"

Atletizmle 15 yıldır ilgilenen İnci Kalkan, AA muhabirine, başarılarının devam etmesi için elinden geleni yaptığını söyledi.

Büyük hedeflerinin olduğunu, bunun için her gün çift antrenman yaptığını anlatan Kalkan, şöyle konuştu:

"Balkan Şampiyonası'nın ardından Gaziantep'te uluslararası bir organizasyona katıldım ve üçüncü oldum. Yoğun şekilde çalışmalarımız devam ediyor. 2026'da Avrupa Atletizm Şampiyonası olacak. Hedefimiz burada kürsüye çıkarak bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmak. Daha önce birçok yarışmada bunu yaptım. Kendime güveniyorum, yine yapacağıma inanıyorum. Milli takım kampları çok iyi geçiyor. Milli takımda hava çok iyi. Milli takımın başarısı için mücadele ediyoruz. 2028'de yapılacak Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek istiyorum."

- Antrenör Orhan Kahraman: "Altyapıdan da birçok sporcumuz yetişiyor, hepsi de İnci'yi örnek alıyor"

Antrenör Orhan Kahraman ise yetenekli ve başarılı bir milli sporcu olan İnci ile hedeflerinin her zaman büyük olduğunu dile getirdi.

Hedeflere teker teker ulaştıklarını vurgulayan Kahraman, "Günde yaklaşık 5 saat antrenman yapıyoruz. Kendi imkanlarımızla buraya kadar getirdik. Aksaraylı büyüklerimizden sponsor desteği bekliyoruz. Çok zor şartlarda çalışıyoruz. Altyapıdan da birçok sporcumuz yetişiyor. Hepsi de İnci'yi örnek alıyor." ifadesini kullandı.

 
 
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
13 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
